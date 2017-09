Vuelta 2017 – La der à Matteo Trentin, le général pour Christopher Froome - La Vuelta 2017 se termine par une nouvelle victoire de Matteo Trentin (Quick-Step). Au sprint, l’Italien a encore une fois dominé la concurrence. C’est son quatrième succès dans cette édition, qui restera historique. Christopher Froome réalise le doublé Tour-Vuelta, et Alberto Contador tire sa révérence. - Trentin fait de nouveau parler la poudre - Pros Publié le 10/09/2017 21:10 Vuelta 21. Matteo Trentin n'a pas tremblé à Madrid pour remporter sa quatrième étape. Froome s'impose pour la première fois sur la Vuelta.+ VIDEOS : Ultimo kilómetro / Last kilometer - Étape 21 - Résumé - Étape 21 - La Vuelta 2017 - Best of - La Vuelta 2017 (ES) - GoPro Highlights - Étape 21 / Stage 21 - La Vuelta 2017 - Recorrido 3D - La Vuelta a España 2017 -

(David ROZENCWAJG - TodayCyling - Rémi LECLANCHER - Mallaury DUBERNET - Vélo 101)