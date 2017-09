cyclo l'azur et or - © Vélo Sport Hyèrois Toute reproduction, même partielle, sans autorisation, est strictement interdite

Il faisait frais dimanche matin lorsque les quelques 200 participants de l’Azur et Or se sont élancés à 9 heures de l’Espace 3000 d’Hyères. Bien loin des températures caniculaires de l’an passé qui en avaient surpris plus d’un.

Cyclo Azur et Or — Un taux de participation qui ne décolle pas - Il faisait frais dimanche matin lorsque les quelques 200 participants de l’Azur et Or se sont élancés à 9 heures de l’Espace 3000 d’Hyères. Bien loin des températures caniculaires de l’an passé qui en avaient surpris plus d’un. -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)