la course > 15e édition du chrono châtelleraudais : épreuve minimes, cadets, juniors, PC, 1re, 2e, 3e catégories filles et garçons organisée samedi à Saint-Sauveur par l'AC Châtellerault.

> Circuits : 7,3 km pour minimes garçons et filles et cadettes, 11,5 km pour cadets, 22 km pour PC, féminines, juniors, 1re, 2e et 3e catégories.

> Départs : à partir de 10 h pour minimes filles et garçons et cadettes puis cadets, à partir de 14 h pour PC, féminines, juniors, 1re, 2e et 3e catégories.

> Podium 2016 :

1. A. Moulin (Top 16)

en 27'12''66,

2. L. Judas (VC Challandas)

en 28'16''80,

3. D. Trancou (A.PO.GE)

en 28'23''39.

Pierre Samit