Le Circuit des boulevards à Montluçon a offert un boulevard à Loïc Forestier, homme fort d’un peloton réduit à une vingtaine d’unités.

Qu'attendre d'une course où le peloton arrive à peine à vingt unités ? Qu'elle ménage au moins le suspense. Hélas, il n'y a eu aucune incertitude sur le nom du vainqueur, ce dimanche soir, au Circuit des boulevards, à Montluçon.

Loïc Forestier a dominé l'épreuve de la tête et des épaules. Le licencié du Nivernais-Morvan a secoué le cocotier dès le départ et s'est extrait du dernier groupe quand il a voulu : « Dans une course comme ça, on ne peut pas se cacher. Il n'y a pas de tactique, ça se fait à la pédale. » Tout seul, le meilleur coureur de la soirée a trouvé le temps un peu long sur les derniers kilomètres. Seuls, deux adversaires ont pu finir dans le même tour. Brice Deborde de Pro Immo Cournon et le Charentais, Antoine Drotz, se sont expliqués pour les places d'honneur avec avantage au Cournonnais qui a eu le dernier mot : « C'est une course de fin de saison et j'aurais aimé la gagner. Seulement, on est tombé sur un os. » Nommé Loïc Forestier…

Le classement :

1. Loïc Forestier (VS Nivernais-Morvan), les 50 tours de 1,6 km en 1 h 54'46''; 2. Brice Deborde (Pro Immo) ; 3. Antoine Drotz (Apoge Cyclisme) ; 4. Corentin Rose (Pro Immo) ; 5. Gert Kivistik (UV Limousine) ; 6. Mihkel Kalja (Estonie) ; 7. Jean-Baptiste Trauchessec (VC Maurs) ; 8. Jonathan Martial (Creuse Oxygène) ; 9. Vincent Duriez (CRAC Roanne) ; 10. Léo Hérody (VC Cournon) ; 11. Paul Paget (Sud-Ouest Cyclisme)