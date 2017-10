Audric Pasquet remporte le cyclo cross de Saint Martin l'Astier (24)

Une première qui en appelle d’autres -Le dimanche 22 octobre 2017 - 1er Cyclo Cross de la ville de Chauvigny (86) - Complexe Sportif Du Peuron - Public · Organisé par l'Union Sportive Chauvinoise Cyclisme - épreuve réservée aux coureurs minimes, cadets, juniors, espoirs et seniors. - Pass'Cyclistes - > Circuit : 2 km. > Dossards : 13 h, pour minimes et cadets ; 14 h, pour juniors, espoirs et seniors. > Départs : 14 h, minimes et cadets ; 15 h, juniors, espoirs et seniors + Liste des engagés- (Jérémy MALLET - Union Sportive Chauvinoise Cyclisme - La Nouvelle République)