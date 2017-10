Coupe de France CX — Besançon pour lancer la saison - La Coupe de France de cyclo-cross se lance demain, sur un parcours très roulant. Aloïs Falenta et Fabien Doubey nous livrent leurs impressions après la traditionnelle reconnaissance.

Dimanche 15 octobre 2017 - Cyclo-cross - Sainte-Maure (37) - Delétang contre Coste - La lutte s’annonce donc serrée entre ces deux coureurs. Derrière ce duo majeur devrait émerger Romain Massas (UC Orléans), Rémi Brière (US Saint-Pierre) et Romain Chaudoy (UC Cholet). Départs à la Jugeraie, direction le Louroux : cadets et PC, 14 h ; juniors-seniors, 15 h. + résultats et photos 2016 - (Serge BRARD - La Nouvelle République - Amélie BARBOTIN - Photographies)