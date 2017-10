Chers amoureux de la bicyclette, Préparez-vous à dépoussiérer vos bolides, à réajuster vos bretelles et peaufiner vos looks rétro, l'Anjou Vélo Vintage est de retour les 23 et 24 juin prochains à Saumur ! Pour cette 8ème édition, de belles surprises vous attendent... On vous promet, ça va swinguer !



Il vous tarde déjà de rejoindre la belle famille d’Anjou Vélo Vintage 2018 ? Encore un peu de patience... Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux pour ne pas louper les dernières infos. Et si le cœur vous en dit, transmettez l'information et rejoignez l'aventure en famille, entre amis ou avec vos collègues !



Au plaisir de vous retrouver avec vos looks toujours plus stylés !