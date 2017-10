11 è Challenge des sous-bois de Cyclo-Cross

Créé en 2007 par Patrick Frin et Louis Meilleray le challenge des sous-bois de cyclo-cross est destiné à animer la saison de cyclo-cross en Ille et Vilaine, à promouvoir la discipline mais également à nouer des liens de solidarité et d’amitié entre les comités organisateurs et les clubs cyclistes adhérents, VC Plélan, CC Liffré, CC Rennes, US Châteaugiron, ECP Guichen et Redon OC .

Calendrier 2017/2018 (11è édition)

15 octobre: L’HERMITAGE

22 octobre : CHATEAUGIRON

29 octobre : GUICHEN

05 novembre : LIFFRE

7 janvier : SAINT JACQUES DE LA LANDE

21 janvier : SAINT THURIAL

28 janvier : REDON (finale)

Règlement

Le classement général prend en compte le total des points obtenu par le coureur sur les sept manches. En cas d’égalité, le classement de la finale est prépondérant. Le challenge est ouvert à tous les licenciés FFC des catégories : cadets, dames, juniors, espoirs, seniors. Un classement spécifique sera établi pour les seniors +45 ans. La remise des récompenses aura lieu vendredi 16 février 2018, Saint Thurial (35)

Palmarès 2016/2017

Dames: Julianne Guillard (US Vern)