Le club cyclo de Cosne organise, comme tous les ans le deuxième week end d'octobre, le Rallye des vignobles, qui fêtera les 7 et 8 octobre prochain son quarantième anniversaire. Petite innovation , qui est en fait un retour aux sources : le rallye partira du camping, dans l'île.

Comme chaque année , cyclo, marche et VTT sont au programme. Samedi, une mise en jambes cyclo de 70 km permettra de découvrir des châteaux nivernais. Dimanche matin, un menu traditionnel, 3 parcours cyclo de 45, 70 et 100 km, 3 VTT de 20, 40 et 55 km et deux parcours marche de 12 et 20 km. Les inscriptions sont encore possibles.