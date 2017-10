L’UC Joué-lès-Tours propose une nouvelle épreuve aux coureurs et au public, dimanche : le cyclo-cross de Savonnières. Des courses de ce type, organisées par le PL Paul-Bert, ont déjà eu lieu dans cette cité des bords du Cher. Le parcours comprenait la redoutable ascension du coteau à partir de l’église. C’était il y a cinquante ans et plus. Depuis, les circuits se sont adoucis et celui proposé dimanche par l’UC Joué s’inscrit dans l’air du temps. Il se situe sur la rive droite du Cher, en aval du pont.

Cent quarante concurrents sont engagés des écoles de vélo, qui courent le matin, jusqu’aux seniors, en milieu d’après-midi. C’est cette course, bien sûr, qui retiendra le plus l’attention. Auparavant, on suivra avec intérêt aussi la prestation des cadets que l’on sent, dans leur ensemble, de plus en plus motivés pour la campagne hivernale, celle des pass’cyclismes. Hugo Pichon (UC Joué) chez les jeunes et Steve Gaborit (VC Châtillon 79), chez les pass’, ont de bonnes chances de s’imposer dans ces catégories.

Le duel que ne manqueront pas de se livrer Ludovic Renard et Nicolas Coste constituera le grand intérêt de la course des seniors. En principe, malgré la présence de Rémi Brière, ces deux coureurs qui comptent chacun deux victoires cette saison devraient faire le vide derrière eux. Il y a quelque temps Ludovic Renard aurait été donné seul et unique favori. Mais Nicolas Coste ne cesse de progresser et aujourd’hui, sur le plan du pronostic, la logique est de mettre les deux hommes au même niveau.

Départs : écoles de vélo, 57 engagés, de 10 h à 11 h ; cadets et minimes, 13 h 30, 33 engagés ; PC, 14 h 30, 20 engagés ; juniors-seniors, 15 h 30, 30 engagés.