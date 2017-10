Coste, vainqueur à Ballan-Miré malgré la poisse

Nicolas Coste et Ludovic Renard sont en grande forme tous les deux. Chacun de leur côté ils ont gagné samedi : le premier dans le Cher, à Dun-sur-Auron, le second dans la Vienne, à Vouneuil-sous-Biard. Le public attendait leur confrontation avec impatience, dimanche à Ballan.

Mais, voilà, pour un duel il faut être deux, et Renard n’était pas au départ. Bien que vainqueur la veille, il a terminé la course blessé au genou, blessure qui a nécessité la pose de points de suture avec huit jours d’arrêt à la clé.

Renard absent, Nicolas Coste endossait le costume de grand favori sur ce magnifique circuit du bois de Cinquième, tracé par l’ACV Ballan qui, pour une première organisation de ce type, a réussi un coup de maître.

Si Nicolas Coste a, comme prévu, réussi à s’imposer, ce ne fut pas sans émotions. Cette victoire, un temps largement compromise après qu’il eut subi le handicap de deux crevaisons, le coureur de l’AC Châtelleraudaise est allé la chercher avec ses tripes.

Le Tourangeau, licencié en Poitou, menait la danse dans les premiers tours, tenant à distance un excellent Baptiste Constantin, qui surfe sur la dynamique d’une forme tardive qui lui a permis de s’imposer lors des deux dernières courses élites de la saison routière.

Mais après ses crevaisons et l’obligation qu’il a eue de rouler à plat durant presque la totalité d’un tour de circuit, soit 2,5 km, Nicolas Coste se retrouvait en troisième position, derrière Constantin, mais aussi derrière Romain Chaudoy.

Ne cédant pas au découragement, Coste rassemblait toute son énergie pour grignoter mètre par mètre le retard accumulé. Ses efforts furent couronnés de succès. Chaudoy puis Constantin furent successivement rejoints, et finalement lâchés tout près du but.

Cette victoire, la quatrième de la saison, Nicolas Coste ne l’a pas volée. Il est allé la chercher au bout du courage. « Je me suis vraiment fait très mal, avouait le vainqueur, surtout que j’avais encore dans les jambes les séquelles du combat de la même intensité que j’ai mené hier contre Maxime Girardin. »

Chez les juniors, on a noté la belle course de Tom Sculfort, en ce jour nettement supérieur aux frères Tanguy et Simon Millon, ses suivants immédiats.