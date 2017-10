CX - le week-end en bref - Ce week-end, les dernières compétitions avant le prochain championnat d'Europe à Tabor (qui aura lieu dimanche 05 novembre prochain) étaient au programme.  

CYCLO CROSS - NOTRE-DAME-D'OE (37) - DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 - Organisation : VS Monnaie DOSSARDS : 9H30 POUR LES ECOLES DE CYCLISME 12H15 POUR LES MINIMES 13H00 POUR LES CADETS ET PC 14H15 POUR LES JUNIORS ET SENIORS DEPARTS : 10H30 POUR LES ECOLES DE CYCLISME 5 minutes pour les Pré-licenciés 7 minutes pour les Poussins 10 minutes pour les Pupilles 15 minutes pour les Benjamins 13H15 POUR LES MINIMES (20 minutes) 14H00 POUR LES CADETS (30 minutes) 14H01 POUR LES PC (40 minutes) 15H15 POUR LES JUNIORS (40 minutes) ET SENIORS (50 minutes) Lieu : Stade de foot de Notre-Dame-d'Oé. + résultats 2017 - (Comité Cycliste Indre Et Loire 37 )