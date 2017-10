Cyclo - cross de L' ASL St Eloi (58) et J.Luc LUTSEN. à Forges (Terrain de moto cross), dimanche 22 octobre 2017 - Catégories : Carte Vélo jeunes (PPB) / de Cadets à Masters et Dames / Minimes - Ecoles de cyclisme + résultats et photos 2016 - Speaker Guy PAGE + résultats et photos 2016 -

(Jacky BALLAND - Bernard ROY- Isabelle MOREUX)