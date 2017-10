Michel Thébault qui lance un coureur de la Cofidis nous promet un Trophée 2017 exceptionnel. © (Photo archives cor. NR, S.B.)

C’est un signe, Michel Thébault semble plus détendu que d’habitude à la même époque. C’est le présage d’un Trophée cycliste handisport, samedi prochain, plus intense, plus sensationnel que jamais.

Si le responsable de l’organisation, avec André Auberger, le fondateur, est serein à quarante-huit heures du grand jour, il le doit à la qualité des gens qui l’entourent dans la préparation de cette 44e édition. « J’ai une équipe formidable, aime à ressasser le dirigeant montlouisien. Avec elle, ça roule tout seul. 80 bénévoles étaient là à notre dernière réunion. Je parle de vrais bénévoles, des gens qui aiment donner de leur temps pour les autres, même pour les tâches les plus obscures, les plus ingrates. C’est une force également de pouvoir compter sur la participation de personnalités du cyclisme comme Raymond Poulidor ou Daniel Mangeas, si fidèles depuis si longtemps. Ils seront encore parmi nous, samedi. Je me félicite également du concours de la Cofidis. Elle ne se contente pas de nous envoyer des coureurs, pros et handisports, elle nous apporte son aide sous plusieurs autres formes. »

Les Cofidis seront trois, parmi les dix professionnels qui se sont portés volontaires pour rouler avec les coureurs handisports. Il s’agit de Nicolas Edet, Mathias Leturnier et Cyril Lemoine. Avec eux, seront présents nos Tourangeaux, Jérémy Roy et Jonathan Hivert, le reste de l’effectif comprenant Arnaud Gérard et Florian Vachon (Fortuneo), Jérémy Maison (FDJ), Jérémy Leveau (Roubaix) et Julien Duval (Ag2r La Mondiale).

Bernard Thévenet invité d’honneur C’est la tradition à Montlouis, de nombreux anciens champions sont là, pour le plaisir du public et aussi pour rendre hommage aux cyclistes handisports. Bernard Thévenet en sera le porte-drapeau. Le double vainqueur du Tour de France retrouvera sur le podium quelques-uns de ceux qui furent ses équipiers chez Peugeot, Jean-Pierre Danguillaume, Gérard Besnard, Régis Delépine, Michel Laurent, Patrick Béon, Patrick Perret, Roger Legeay.

Voilà une belle brochette de champions à laquelle s’ajouteront Jean-Claude Théillière, Jean-Claude Genty, Alain Bizet, Denis Leproux, Jean Chassang, Daniel Leveau, Joël Hauvieux, Nicolas Dubois, Cédric Barre.

Sur le circuit, toujours le même, le programme sportif se découpe en trois volets : la course des tandems, celle des handbikes et celle des solos. En tandem, le Blésois Raphaël Beaugillet vainqueur en 2016 défendra sa couronne. Il vient tout juste d’être sacré champion de France des mal-voyants avec Cénéric Racault, le sociétaire du VC Tours.