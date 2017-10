Il ne faut pas se voiler la face, l'objectif annoncé du coureur malvoyant loir-et-chérien Raphaël Beaugillet et de son pilote Cénéric Racault était de revenir d'Annecy avec au moins un titre national. Le tandem en a ramené deux de ces championnats de France sur route.

Les deux Loir-et-Chériens ont commencé par s'imposer sur la course en ligne, samedi 30 septembre. " En plus, on était malades tous les deux ", lâche Raphaël Beaugillet. Pour ma part, j'avais une grosse sinusite la veille au soir, alors le jour de la course, on s'et dit qu'on n'allait pas prendre de risque. "

Pourtant, malgré les attaques successives de leurs principaux concurrents, Julien Herviault et Arnaud Grandjean d'une part, Damien Debeaupuis et Jean-Edouard Dedieu d'autre part, le tandem loir-et-chérien a toujours su répondre. " A force, Debeaupuis et Dedieu ont fini par exploser. Ils ont payé l'enchaînement de leurs efforts à 55 km de l'arrivée. Après, on a mis vingt à trente secondes par tour (3,7 km) à Herviaut et Grandjean. On a ensuite placé une dernière attaque à trois tours de l'arrivée et on leur a mis 1'40'' sur 10 km. " Beaugillet et Racault ont donc conservé leur titre 2016 sur la course en ligne avant de prendre le lendemain (dimanche 1er octobre) celui du contre-la-montre avec une moyenne de 46,7 km/h.

Rendez-vous à Montlouis le 14 octobre

Ce double titre n'ouvrira pas de portes particulières au tandem loir-et-chérien, " hormis celle de la recherche de sponsors pour la saison prochaine ". La saison se termine donc en beauté pour Beaugillet et Racault qui honoreront, samedi 14 octobre, leur dernier rendez-vous 2017 à l'occasion du trophée handisport de Montlouis (Indre-et-Loire).