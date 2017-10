A Sainte-Maure, on aime bien le cyclo-cross. Dans les années quatre-vingt-dix, le SCSM a vu de deux de ses membres devenir champion régional, Olivier Tireau et Sébastien Joubert. Le club organise une épreuve sur ses terres, sans interruption depuis 1982.

A la Jugeraie, cela fait vingt ans que ça dure. Ce circuit avait été choisi pour accueillir les championnats régionaux en 1997. Depuis, le même tracé est conservé. Il plaît. C’est un parcours à l’ancienne, magnifique. On y a vu des bagarres mémorables entre Pascal Hervé, Sylvain Chavanel, Nicolas Vogondy et la victoire du tout jeune Cyril Lemoine en 2002.

Un superbe tracé C’est un circuit spectaculaire avec sa descente vertigineuse qui plonge au creux d’un vallon verdoyant. Mais de ce vallon, il faut bien sortir. Ça se fait par un chemin herbeux qui n’en finit pas de grimper et qui fait très mal aux jambes. Voilà un secteur qui ne devrait pas déplaire à Alexandre Delétang, qui reste sur deux victoires consécutives, à Monnaie et Chambray.

Le Descartois, licencié à La Rochefoucauld et membre des DN 1 du Top 16, allie les talents de cyclo-crossman et de routier. Il est capable d’enrouler du braquet dans la bosse pour faire la différence. Nicolas Coste, vainqueur à Sainte-Maure l’an dernier, montera certainement plus en souplesse mais tout aussi efficacement. Il s’est montré pratiquement l’égal de Delétang dimanche dernier à Chambray où les deux hommes se sont livrés à un beau mano à mano.

La lutte s’annonce donc serrée entre ces deux coureurs. Derrière ce duo majeur devrait émerger Romain Massas (UC Orléans), Rémi Brière (US Saint-Pierre) et Romain Chaudoy (UC Cholet).

Départs à la Jugeraie, direction le Louroux : cadets et PC, 14 h ; juniors-seniors, 15 h.