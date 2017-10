Indre-et-Loire - Cyclo-cross - Monnaie - Beau duel Alexandre Delétang (UC La Rochefoucauld) - Maxime Girardin (UC Orléans) -  Monnaie a parfaitement lancé la saison de cyclo-cross, avec une belle bataille entre Alexandre Delétang (UC La Rochefoucauld) et Maxime Girardin (UC Orléans) , le premier s’imposant dans les ultimes mètres.

classements

1. Alexandre Delétang (UC La Rochefoucauld), 54'56, 2. Girardin (UC Orléans) à 3'', 3. Masset (VC Lignières) à 3'09, 4. Rabot (UC Joué) à 3'28, 5. Delaire (Crossroad Tours) à 3'50, 6. L Chapin (Guidon du Crochu) à 5', 7. Touzard (AC Touraine) à 5'05, 8. Cailleau (Saint-Vincent LBC) à 5'39, 9. Guidard (VS Chambéry) à 5'44, 10. Marquet (Cycle Poitevin) à 1 tour, 11. Lelièvre (Vineuil), 12. Huguet (CRAC Touraine), 13. Béritault (VC Thouars), 14. Pommier (VC Tours), 15. Michel (UC Joué). Juniors : 1. Richard Demay (Montrichard), 41'15, 2. Levèvre (La Chapelle-St-Ursin) à 57'', 3. Foucher (Guidon Châlettois) à 1'07, 4. Sculfort (US St-Pierre) à 1'19, 5. Millon (VS Neuillé) à 2'19. Cadets : 1. Aurélien Jamot (UC Mehun), 31'03, 2. Rouilleau (VS Cacien) à 42'', 3. Pichon (UC Joué) à 45'', 4. Gappini (VS Cacien), 5. Bridron (Guidon Châlettois). Minimes : 1. Pierrick Jamot (UC Mehun), 23'14, 2. Travaillard (UC Joué), 3. Coulondre (UC Mehun) à 12'', 4. Du Mouza (US Saint-Pierre) à 34'', 5. Gruel (VS Neuillé). Pass'cyclimes : 1. Steve Gaborit (VC Châtillon 79), 43'12, 2. C. Chapin (Guidon du Crochu) à 35'', 3. Manso (St-Vincent LBC) à 1'37, 4. Lelu (AAJB), 5. Benoît (AAJB), 6. Menneteau (UC Joué) à 2'06. Benjamins : 1. Valentin Dessay (VC Contres), 2. Lucas (UC Joué), 3. Brianne (VS Neuillé). Pupilles : 1. William Lescane (UC Joué), 2. Clochard (AC Châtelleraudais), 3. Bonnaud (VS Monnaie). Poussins : 1. Naël Bonnaud (VS Monnaie), 2. Lily Rousseau (VS Neuillé). Pré-licenciés : 1. Louis Lemoine (USSP).

en bref

Deux succès pour Renard

Ludovic Renard a gagné ses deux premières victoires de la saison de cyclo-cross.