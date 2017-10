Indre-et-Loire - Vtt - finale de la coupe régionale - Maxime Girardin (UC Orléans) bat Renaud Demoris (UV Descartes) au sprint à Fondettes - Renaud Demoris n'a pas totalement perdu son temps à Fondettes. Sa deuxième place lui assure la victoire finale dans la Coupe régionale de VTT, devant Girardin, justement. -

(Serge BRARD - VTT Indre-Et-Loire : toutes les infos sur le VTT dans le 37)

Classement : 1. Girardin (UC Orléans), 1h40'25, 2. Demoris (UV Descartes), 3. Massas (UC Orléans) à 4'55, 4. Rabot (UC Joué) à 6', 5. Poirier (UV Descartes) à 6'51, 6. Tartarin (ACV Ballan, 1er M1) à 7'13, 7. Balland (SAS VTT, 2e M1) à 7'53, 8. Guidard (VS Chambray, 1er M4) à 8', 9. Soares (UC Joué, 1er M2) à 8'12, 10. Delaire (Crossroa Tours) à 9', 11. Labbe (NL), 12. Carré (Vineuil, 2e M2) à 9'53, 13. Fosse (Crossroad) à 10'14, 14. Nouvellon (UC Joué), 15. Sionneau (NL), 16. Esteves (Vineuil), 17. Jouneau (UC Amboise), 18. Edet (VS Chartres, 1er M3), 19. Feuillette (AS Fondettes, 1er M5), 20. Boudevin (AS Fondettes, 2e M3), 21. Peralta (UC Amboise, 3e M3), 22. Fonteneau (US Saint-Pierre, 1er M6). Juniors : 1. S. Millon (VS Neuillé), 1h08, 2. Coulange (NL) à 1 tour. Dames : 1. Carole Esteves (VC Pithiviers), 2. Johanna Cadoiço (Team Vendée). Benjamins : 1. Schmitt (La Chapelle-Saint-Ursin), 2. Guerry (NL), 3. Dussilol (US Saint-Pierre).