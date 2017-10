L'actu féminine du 23 octobre 2017 - Tetyana Riabchenko rejoint la Lares; le Tour de Guangxi demain avec Astana, Bepink-Cogeas, Orica-Scott et Wiggle-High5; Harris et Crooks prolongent. +  Aller plus loin :      L'actu féminine du 22 octobre     Giro Rosa — Lucinda Brand de loin   - (Franck Fruch - Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

SOIRÉE DES SŒURS VERHOEVEN - EN L'HONNEUR D'AURORE ET DE PAULINE - Vendredi 27 octobre, au Domaine de Rocquevielle, Alexis GUÉRIN fera sa première apparition publique dans son nouveau club, parmi les Girondins et les Girondines. Il sera là pour Aurore et pour Pauline VERHOEVEN. Les deux championnes et leurs maillots tricolores ramenés de Rambouillet et de Riom, seront présentées aux personnalités civiles et militaires annoncées, comprenant une délégation de l'Armée de Terre, de la Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers - (Alain CELERIER - Girondins de Bordeaux Cyclisme)