CYCLOCROSS - SAINT-PIERRE-DES-CORPS(37)- MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2017

Organisation : US Saint-Pierre-des-Corps





DOSSARDS :

9H00 POUR LES PC

9H45 POUR LES MINIMES ET LES CADETS

12H00 POUR LES JUNIORS-SENIORS

13H00 POUR LES ECOLES DE CYCLISME



DEPARTS :

10H00 POUR LES PC (40 minutes)

10H45 POUR LES CADETS (30 minutes)

10H47 POUR LES MINIMES (20 minutes)

13H00 POUR LES JUNIORS-SENIORS

(Tour chronométré, départ toutes les 30 secondes)

14H15 POUR LES ECOLES DE CYCLISME

5 minutes pour les Pré-licenciés

7 minutes pour les Poussins

10 minutes pour les Pupilles

15 minutes pour les Benjamins

15H30 POUR LES JUNIORS (40 minutes)

ET SENIORS (50 minutes)



CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS POUR LES JUNIORS-SENIORS



Lieu : Les Grands Arbres, bords de Loire, Saint-Pierre-des-Corps. + résultats et et photos 2016