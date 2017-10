L'EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 organise sa 14ème BOURSE AUX VELOS A VELIZY le Dimanche 29 octobre 2017 de 8h30 à 17h30 Au Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet à VELIZY - 78140 La 14ème bourse aux vélos s'adresse à tous les passionnés de cyclisme. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité où de nombreux exposants seront présents. - (Michel Rougon)

Bonjour ami cycliste,



L'EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 organise sa



14ème BOURSE AUX VELOS A VELIZY



le Dimanche 29 octobre 2017 de 8h30 à 17h30



Au Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet à VELIZY - 78140



La 14ème bourse aux vélos s'adresse à tous les passionnés de

cyclisme.

C'est un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité où de

nombreux exposants seront présents.



Vélos neufs et d'occasion, vélos de route, VTT, enfants, matériel

neuf et ancien, pneus, accessoires, vêtements, chaussures, casques,

photos, livres seront exposés par des particuliers, des clubs ou des

vélocistes.

Ø Des achats, ventes, échanges entre passionnés cyclistes.

Ø Des affaires et des prix à couper le souffle !

Ø Entrée gratuite, possibilité de restauration sur place,

parking.



Venez nombreux faire de bonnes affaires et partager ce moment de

convivialité !



N'hésitez pas à faire suivre ce message à vos amis cyclistes !



Il reste encore quelques places pour exposants : Contacter Michel Rougon

: 06 07 76 52 58



E-Mail : mirougon@numericable.fr



Dans l'attente de vous retrouver dimanche,



Sportivement



L'EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78