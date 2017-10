Championnats d'Europe — Lafargue en bronze, Gros en chocolat - Championnats d'Europe sur piste. Quentin Lafargue prend la troisième place du Kilomètre tandis que Mathilde Gros termine 4ème du Keirin.

UN GIRONDIN EN OR - QUENTIN LAFARGUE VICE-CHAMPION D'EUROPE MÉDAILLE D'OR AVEC L'ÉQUIPE DE FRANCE - sur le Vélodrome de Berlin (Allemagne), Quentin LAFARGUE (Girondins de Bordeaux) auteur d'un dernier tour de piste étourdissant, est devenu Champion d'Europe de Vitesse par équipes, avec ses camarades de l'Équipe de France, Benjamin ÉDELIN (US Créteil) et Quentin VIGIER (US Créteil). - (Alain CELERIER - Girondins de Bordeaux Cyclisme)