Lansac hérite des championnats d’Aquitaine de cyclo cross - C’est officiel ! Pour ceux qui se posaient la question , à savoir ou se disputeraient les championnats d’Aquitaine de cyclo cross , l’info est sur le site du comité d’Aquitaine FFC . Le Vélo Club du Bourgeais s’en verra confier l’organisation à Lansac (33) le 10 Décembre 2017 . Juste récompense pour le club […]

45 jeunes en stage à Aubigny-sur-Nère - Cyclo-cross. Depuis plusieurs années, le comité du Centre-Val de Loire de cyclisme prend ses quartiers au CRJS d'Aubigny où il rassemble les spécialistes de cyclo-cross pour un stage assorti de tests. Hier, sous un soleil estival, Nicolas Dubois, conseiller sportif régional et son adjoint, Pascal Agogué, ont réuni 45 minimes, cadets et dames minimes, cadettes et juniors dans le magnifique cadre du parc des sports qui sera le théâtre du championnat régional, organisé par la 4S Saint-Satur les samedi 9 et dimanche 10 décembre prochains - (Nadine MARECHAL)