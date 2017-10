Le cyclo-cross de Paron organisé par le vélo club du Sénonais en partenariat avec la municipalité de Paron a été une confirmation des pronostics.

Il est vrai que lui est classé coureur senior de 1 re catégorie, et qu'il était donc largement au-dessus des autres engagés, hormis De las Cuevas, lui aussi senior 1.

Sans opposition à sa hauteur pour le dénouement final, Nicolas Toulouse a mis la pression d'entrée à tous ses adversaires, en prenant les devants, pour faire ensuite un vrai cavalier seul.

Dans son entreprise de sélection, l'Aubois ne pouvait redouter qu'une chose, une chute ou un incident mécanique.

Bien en selle tant dans les parties techniques que roulantes, Toulouse n'avait en fait qu'à gérer une situation totalement maîtrisée, sans commettre d'erreurs toujours fatales dans ce genre d'exercice.

Les Icaunais absents

Dans les deux premiers tours de l'épreuve, le junior Louis Jumeaux (Danmarie-les-Lys) a tenté de suivre le rythme soutenu de Nicolas Toulouse. Mais il devait vite se résoudre à la supériorité de l'Aubois qui la ligne franchie se contentait de savourer sa victoire avec modestie.

« Non je n'ai pas gagné dans un fauteuil comme on pourrait le croire, le circuit est difficile et parsemé d'embauches ». Quant à Louis Jumeaux il savourait sa belle victoire dans la catégorie des juniors, c'était son objectif.

Après deux saisons sous le maillot de l'UV Aube, Nicolas Toulouse rejoindra la saison prochaine le club du Loiret, Chalette-sur-Loing, qui évolue en N2, avec de nouvelles ambitions pour la suite de sa carrière.

Quant aux coureurs icaunais, il faut bien reconnaître qu'ils étaient aux abonnés absents, et ce, dans pratiquement toutes les catégories.