Liste des engagés :

BOUESSE - Prix Eugène Feignon - EDC

1.45 - Ecole de Cyclisme - Régional - F/H 17 engagés (saisie par Internet et sous réserve de modification par la FFC) Dossard Licence Nom Comité Catégorie Team 44360960032 BARRAUD Lina US LA CHATRE Pupille 44360300095 BLANCHANDIN Léa US ARGENTONNAISE Benjamin 44360300073 BRIFFAUD Bastien US ARGENTONNAISE Pupille 44360300069 BRIFFAUD Théo US ARGENTONNAISE Benjamin 44360300097 CROUZAT Killiane US ARGENTONNAISE Poussin 44360300088 DELAVEAU Paul US ARGENTONNAISE Poussin 44360300084 DOLIDIER Lilian US ARGENTONNAISE Poussin 44360300093 DOLIDIER Quentin US ARGENTONNAISE Pupille 44453020159 DUMAS Bryan USM SARAN CYCLISME Poussin 44360300059 GAILLARD Florian US ARGENTONNAISE Benjamin 44370480080 JEFFRAY Lilyah US ST PIERRE DES CORPS Poussin 44360300098 RAFFIN Léa US ARGENTONNAISE Poussin 44360300189 RAFFIN Manon US ARGENTONNAISE Prélicencié 44452610159 RODRIGUES Adrian VS CACIEN Pupille 44360300190 SIMEON Mathis US ARGENTONNAISE Pupille 44360300091 VALOTEAU NOEL Robin US ARGENTONNAISE Prélicencié 44360300188 VENARD Soren US ARGENTONNAISE Poussin