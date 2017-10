Le journal des transferts au 27 octobre 2017 - Fominykh reste chez Astana, Gradek rejoint CCC, Teklehaimanot pas conservé, Riblon dit stop et Hatsuyama avec Nippo-Vini. - (Maëlle Grossetête - Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

Alaphilippe 4e et Cavagna 11e au final du Tour de Guangxi - La dernière des six étapes du Tour de Guangxi s'est jouée au sprint, ce mardi, avec la victoire du Colombien de la formation Quick-Step Fernando Gaviria. Aucun changement n'est intervenu au classement général puisque ses deux coéquipiers auvergnats, Julien Alaphilippe et Rémi Cavagna, ont bouclé leur semaine chinoise à la 4e et 11e place au général, respectivement à 15'' et 31'' du vainqueur de l'épreuve, le Belge Tim Wellens (Lotto). Le Montluçonnais remporte le classement du meilleur jeune devant le Slovène Mohoric et Cavagna. La saison est désormais terminée pour les deux Auvergnats et leur équipe. +++ - (Sports Auvergne)