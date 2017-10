En attendant les pros sur l’avenue Grammont, le Kilomètre de Paris-Tours verra les espoirs du sprint, cadets et juniors, affûter leur pointe de vitesse, dimanche en début d’après-midi.

Depuis sa création en 1995, le rendez-vous permet de passer en revue tout ce que le cyclisme français compte de futurs champions du sprint. Ce Kilomètre est une épreuve unique en son genre, courue selon une formule oscillant entre le keirin et le tournoi de vitesse. Une forme de sprint qui ne désavantage pas obligatoirement les routiers sprinteurs, face aux spécialistes de la vitesse sur piste.

Un champion du monde au départ Nos grands leaders français des 500 derniers mètres sur route, Arnaud Démare et Nacer Bouhanni, s’y sont essayés avec un certain bonheur, obtenant chacun un podium à Tours, en 2006 pour Bouhanni, en 2008 pour Démare. Bryan Coquard a fait encore mieux avec deux victoires et une seconde place.

Cependant, ces dernières années, les pistards font la loi à la fin de ce fameux kilomètre qui, depuis l’installation du tramway, ne mesure plus que 600 mètres.

Lors de chaque édition, les favoris sont facilement reconnaissables : ils portent un maillot bleu, blanc et rouge. En effet, les champions de France, cadets et juniors, de toutes les disciplines de la piste, dans leur majorité, sont au départ.

On a vu aussi des maillots de champion du monde, parfois plusieurs dans la même finale, comme en 2008 où Charly Connord et Thierry Jollet avaient terminé premier et deuxième. Ce maillot arc-en-ciel, Rayan Helal le portera dimanche, en tant que champion du monde de vitesse junior. Le Grenoblois connaît bien l’avenue Grammont. Il a déjà participé trois fois avec trois podiums à la clé, une fois sur chaque marche et sur la première en 2014.

La Vendée revient Depuis 2014, le classement officiel est celui par équipes, nommé trophée James-Berland. L’an dernier, la Vendée s’est imposée, succédant au Rhône-Alpes, vainqueur en 2014, puis 2015 et encore sur le podium en 2016. Il faudra encore compter sur ces deux comités dynamiques, dimanche.

L’Indre-et-Loire sera représenté par les cadets Nathan Fernandes (CS Chinon) et Antonin Bogacz (VS Monnaie) et les juniors Thomas Elan (AC Touraine) et Quentin Tireau (UV Descartes). Tanguy Millon (VS Neuillé) est, lui, sélectionné dans l’équipe du Centre-Val de Loire.

Dimanche, de 12 h 15 à 15 h 15, avenue Grammont, à Tours.