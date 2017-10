Tour de Lombardie 2017 – La liste des coureurs engagés - Samedi, entre Bergame et Côme, ils seront quelque 199 coureurs à parcourir les 247 kilomètres de course et tenter de succéder au Colombien Esteban Chaves (absent – victime d’une lourde chute sur le Tour d’Emilie) au palmarès du Tour de Lombardie, dernière épreuve WorldTour de la saison. Comme un bon nombre d’autres coureurs, Thibaut Pinot disputera sa dernière course de la saison cycliste 2017 + Gagner le Tour de Lombardie, c'est entrer dans l'Histoire du cyclisme - (TodayCycling)