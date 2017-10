Coupe de France CX — Les réactions de la manche de Besançon - Matthieu Boulo gêné par les soucis mécaniques, Miguel Martinez toujours là, Fabien Doubey s'est fait plaisir, Antoine Benoist déjà présent chez les Espoirs

Miguel Martinez (Montrichard Cyclisme 41), 5ème , n'est pas non plus passé loin d'un podium. "L'année passée, ma meilleure place était sixième. Je gagne une place donc c'est exceptionnel. Cette semaine j'y croyais. Quand j'ai vu la température de 25°C et le temps sec, je me suis dis que c'était possible, même si j'aurais toutefois préféré un circuit un peu plus technique. Je manquais de puissance en passant devant les stands et je perdais le contact à cet endroit, alors que sur le reste du parcours j'étais à l'aise. Il me manquait 50 watts. S'il y avait eu deux ou trois virages de plus, avec d'autres relances, j'aurais pu leur faire mal. Les changements de rythme sont mon point fort, je mettais tout le monde dans le dur à chaque relance. Je ne régresse pas et je suis étonnement surpris. Je ne pense pas que le niveau ait baissé, c'est moi qui ai de la longévité. Je sais que ça va s'arrêter, quand je n'en sais rien. Cet hiver, je souhaite être au plus proche de mon fils qui court en Cadets. Je veux lui montrer l'exemple, aller m'entraîner avec lui