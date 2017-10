Il ne compte plus les victoires. Le palmarès est devenu trop fourni pour se remémorer chacune d’entre elles. Hier, Loïc Herbreteau en a ajouté une nouvelle à son compteur sur le circuit d’Availles-Limouzine, la seconde d’affilée dans le Sud-Vienne.

Aujourd’hui, le pensionnaire du Club Cycliste Marmandais court pour le plaisir. Les trophées, le coureur de 42 ans les soulève volontiers mais laisse les rêves de gloire à ses jeunes concurrents dont certains pourraient être ses enfants. « A La Jonchère-Saint-Maurice, la semaine dernière, je fais deuxième. Sur le podium, je me suis retrouvé entre deux juniors de 18 ans », raconte-t-il amusé.

La barrière de l’âge disparaît quand chacun enfourche sa bécane assure le jeune quadra. « Quand j’attaque une course, je ne me demande pas si les autres ont 18 ou 50 ans. Tout s’efface une fois sur le vélo. »

“ Il a été très très fort ” Il l’a prouvé une nouvelle fois samedi, sur le circuit d’environ deux kilomètres concocté par le Cycle Poitevin. Loïc Herbreteau a terminé loin devant le deuxième senior, largué à plus de 5 minutes, et a surtout renvoyé les trois espoirs engagés à leurs études. « Loïc a été très très fort, admet Valentin Petiteau, son dauphin, âgé de… 21 ans. Je l’ai suivi dans les deux premiers tours mais ensuite il était au-dessus. »

Tout au long de la course, Herbreteau a dominé laissant ses jeunes adversaires le suivre « sur son porte-bagages » s’est amusé le speaker. Favori après son sacre de l’an passé, le coureur est parti très vite sur un parcours « plus glissant, plus physique et moins technique » que celui de la saison dernière. Pas un problème pour ce spécialiste des sous-bois qui avait revêtu un maillot aux allures militaires. Après avoir lâché Valentin Petiteau, Herbreteau s’est offert le luxe de temporiser avant de se faire peur en touchant une balise dans la montée la plus raide du circuit. « Cela s’est produit parce que je m’étais un peu déconcentré, raconte-t-il. J’ai été obligé de descendre du vélo et, ensuite, je suis resté sous la menace de Valentin jusqu’à la fin. »

Après Cognac et Château-Bernard, voici une troisième victoire dans l’escarcelle cette saison, sans compter les deux places de deuxième. Pas mal pour quelqu’un qui ne court plus après les coupes mais après le goût de l’effort. Loïc Herbreteau n’est pas prêt de descendre de son vélo. « Je ne pense pas à arrêter, avoue-t-il. Je le ferai si mon corps me lâche ou si ma tête me lâche. » Avant d’ajouter, dans un sourire : « Mais pour la tête, je ne pense pas que ça arrivera ».