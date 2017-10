Ludovic Renard vainqueur à Vouneuil/Biard (86)

Tous derrière et lui, devant. Engagé de dernière minute au cyclo-cross de Vouneuil-sous-Biard (l’épreuve de Bléré dans l’Indre-et-Loire ayant été annulée), Ludovic Renard (VC Chartrain) n’a laissé que des miettes à ses concurrents. Prenant les rênes de la course dès les premiers hectomètres, il fait les 50 minutes en solitaire, en tête d’un peloton bien clairsemé. Sans souci, ou presque…

Derrière, seuls trois hommes se plient en quatre pour ne pas céder trop de terrain sur le leader : Alexandre Delétang (UA La Rochefoucauld), Loïc Herbreteau (CC Marmandais) et le junior Tom Mainguenaud (Saint-Florent Niort). Malgré leurs efforts, l’écart se creuse et dépasse les 30 secondes au 4e passage sur la ligne.

“ Une erreur de débutant ” Mais un fait de course aurait pu avoir raison de l’homme de tête. « Je n’avais pas besoin de prendre de risques mais pourtant, j’ai glissé dans un virage lors du 5e tour, et il y avait une allée en béton sur le côté. Mon genou a touché. J’ai fait une erreur de débutant. »

Bilan : une belle éraflure qui lui coûte une grosse dizaine de secondes et relance la course. « Je n’avais pas trop mal : ce n’est qu’un peu de peau, et non un muscle abîmé. Cela ne m’a pas empêché de rouler. » Aussitôt remonté sur sa machine, l’ancien du Cycle Poitevin ne ménage pas ses efforts. « J’essayais vraiment d’être le plus rapide possible car je n’étais pas à l’abri d’une deuxième chute », explique Ludovic Chartrain.

Trichot fait honneur à son maillot Celle-ci n’arrivera pas, et, ne commettant pas d’erreur majeure, le pensionnaire du VC Chartrain lève finalement les bras en vainqueur pour la quatrième fois cette saison. « Par contre, je vais annuler ma participation à Vivonne demain [aujourd’hui] et je vais m’arrêter jusqu’à la fin de semaine. »

De son côté, bien que loin de la bataille pour la gagne, Baptiste Trichot (UV Poitiers) a fait honneur à son maillot de champion de la Vienne, qu’il va défendre aujourd’hui à Vivonne. Il termine 7e et premier représentant du département. Néanmoins, la cadence des cadors a demeuré un peu élevée, le local de l’étape coupant la ligne à plus de 3 minutes du vainqueur.