Une nouvelle fois l’Espace Cycliste Roger Walkowiak accueillait le traditionnel Cyclo-Cross. Le soleil accompagnait plus de 160 compétiteurs venus en découdre sur un magnifique circuit qui s’avérait relativement technique et que beaucoup de compétiteurs apprécièrent. Merci à l’ensemble des bénévoles qui, du traçage, à la mise en place ainsi qu’à la gestion des différentes courses ont garanti le succès de cette édition. Un public nombreux a pu assister aux différentes épreuves qui ont toutes été très animées et donc intéressantes. Les résultats des cussétois furent également à la hauteur avec la victoire en benjamin de Sacha Bergaud, la deuxième place de Remi Dupré-Faure en pupille, la deuxième place de Hugo Chatard en minime, la deuxième place également pour Léa Guglielmini en minime fille. (Voir l’ensemble des résultats dans la rubrique cyclo-cross) Bravo à l’ensemble des compétiteurs