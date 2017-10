Renard (à gauche) et Limoges ont dominé les débats. Facile vainqueur, samedi à Millançay, Ludovic Renard a affiché une forme précoce et prometteuse lors du premier cyclo-cross de l'automne e...

Millançay (41) - Cyclo-cross - Ludovic Renard (VS Chartrain), déjà impressionnant - Premier cyclo-cross de la saison et première victoire de Ludovic Renard. Le Tourangeau du VS Chartres était au-dessus du lot, samedi à Millançay. le second est Vincent Limoges Limoges (VS Chartres) et le 3 ème Alexandre Delétang (La Rochefoucauld - Enjuniors c'est Rémy. Demay (Montrichard Cyclisme 41)-

(Michel COLIN - Cyclocross Loir-Et-Cher : toutes les infos sur le cyclocross dans le 41)

classements

Élite : 1. Renard (Chartres) ; 2. Limoges (Chartres) ; 3. Delétang (La Rochefoucauld) ; 4. Costes (Châtellerault) ; 5. Martin (Moulins) ; 6. Lelièvre (Vineuil) ; 7. Gaborit (Châtillon) ; 8. Perrot (UC Mehun) ; 9. W. Demay (Montrichard) ; 10. Océane Blot (UC Orléans). Pass'cyclisme : 1. Collin (Ecssan).

Jeunes

Juniors : 1. R. Demay (Montrichard) ; 2. Desaix (Argenton) ; 3. Lefevre (La Chapelle).

Cadets : 1. Roulleau (Chécy), 2. Jamot (Mehun) ; 3. Gappini (Chécy)… 9. Radle (Contres).

Minimes : 1. Travaillard (Joué) ; 2. Pasquier (Vendôme)… 5. Lucie Liboreau (AAJ Blois) ; 7. Lormeteau (Mer) ; 9 Prévelato (Contres) ; 10 Lecompte (Ecssan).