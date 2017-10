Il vit ses saisons en décalé. Si la plupart des cyclistes passent en mode hibernation, délaissant leur monture pour goûter à un repos bien mérité, Nicolas Coste accumule les kilomètres et multiplie les courses. Car le sociétaire de l’AC Châtellerault est un spécialiste de cyclo-cross, discipline à cheval entre l’automne et l’hiver.

La route ? Cela n’a jamais été sa tasse de thé. Lui préfère les bois et sous-bois, les chemins ou autres dévers au milieu des feuilles mortes et de la boue. « C’est ma passion. Le cyclo-cross a un côté ludique que je ne retrouve pas ailleurs. L’état d’esprit est différent. L’aspect financier peut prendre le pas lors des épreuves sur route. Sur les cyclo-cross, les primes sont beaucoup moins importantes et la notion de plaisir plus présente. »

Privé de vélo pendant quatre mois après une opération du genou Multiple champion départemental de la discipline en Indre-et-Loire et dans la Vienne, Nicolas Coste retrouve le goût à la compétition après un printemps compliqué. « J’ai été opéré du ligament croisé interne du genou avec une greffe. Je n’ai pas fait de vélo pendant quatre mois », précise-t-il. Au sortir de cette épreuve, le Châtelleraudais âgé de 26 ans a beaucoup travaillé pour retrouver le chemin de la forme. « Lors de la rééducation, je faisais du sport six jours sur sept entre les séances de kiné et les sorties sur deux roues. » Son goût de l’effort lui a été précieux dans ces moments délicats. « Pendant les cyclo-cross, il faut savoir se dépasser, aller au-delà de la douleur. »

“ Les sensations sont bonnes ” Ses sacrifices sont aujourd’hui récompensés. S’il avoue ne pas être à 100 % de ses capacités, les résultats engrangés sur les épreuves de ces dernières semaines sont porteurs d’espoirs. « Les sensations sont bonnes. » Il peut alors se montrer ambitieux à Thuré. Contraint à l’abandon l’an passé, Nicolas Coste espère bien figurer samedi sur le site du lycée agricole. « Le parcours n’est pas technique mais très physique, avec beaucoup de dénivelés. Je viens pour donner le meilleur, et, pourquoi pas, gagner. »

la course > 3e édition de la ville de Thuré au lycée agricole : organisé samedi par la Vélophile Naintréenne.

> Départs : 14 h 30 en minimes/cadets, 15 h 15 en juniors/espoirs/seniors.

> Podium 2016 :

1. J. Surville (CC Mainsat), 2. B. Angot (UVP), 3. A. Morange.