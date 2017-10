Joel BOULAY - Dimanche 15 octobre 2017 - Cyclo-cross - Sainte-Maure (37) - Nicolas COSTE (AC Châtellerault) vainqueur devant Romain CHAUDOY (Cholet) et Rémi BRIERE (US Saint-Pierre des Corps)

Nicolas Coste en démonstration hier à Sainte-Maure.

© Photo NR

C’est un à duel entre Alexandre Deletang et Nicolas Coste auquel le public se préparait à assister, hier sur le circuit de la Jugeraie, à Sainte-Maure. Mais de duel il n’y eut pas, la passe d’armes tant attendue a tourné court dès les premières minutes de la course. Deletang chutait, endommageait son vélo, et arrêtait. Arnaud Demoris (UV Descartes) qui pouvait prétende au moins au podium, chutait à son tour, crevait deux fois et abandonnait lui aussi. Il n’en fallait pas plus pour propulser Nicolas Coste loin devant ceux qui restaient en course, en ce jour tous nettement inférieurs au Tourangeau de l’AC Châtelleraudaise. Rémi Brière, longtemps deuxième, s’est vite résolu à faire de cette place d’honneur son objectif. Romain Chaudoy, insuffisamment préparé, savait qu’il s’agissait pour lui de ne pas se mettre dans le rouge. Dans les premiers tours, Aymeric Marquet a fait illusion. Puis incommodé par la chaleur, au contraire de Chaudoy, il s’y est mis dans le rouge, le rouge foncé même. Marquet a sombré corps et biens, mais il faut lui reconnaître le mérite d’être allé jusqu’au bout de son calvaire.

Pendant ce temps-là, Nicolas Coste tournait comme un métronome, pointé en cinq minutes pile à chacun des huit premiers tours. A ce rythme, celui qui a déjà gagné ce cyclo-cross en 2016 augmentait son avance de 20 secondes à chaque passage sur la ligne. Puis, nanti d’un bon matelas de trois minutes, il a lâché un peu la pression lors des deux dernières révolutions. Derrière, Romain Chaudoy, qui a mené sa course tout en sagesse, tombait sur le poil de Rémi Brière dans les cent derniers mètres et décrochait une deuxième place inespérée.

Pour Nicolas Coste les jours se suivent et se ressemblent. Il a gagné samedi à Thuré, dans la Vienne, là où Alexandre Delétang a connu le même sort qu’à Sainte-Maure, chute et abandon. « Après tous les déboires que j’ai connus en 2017, six mois arrêté à cause d’un genou blessé, ça rigole enfin pour moi, savoure ce coureur formé à l’US Saint-Pierre. J’ai beaucoup roulé à ma reprise pour rattraper le temps perdu. Je suis tombé malade la semaine dernière, ça m’a permis de couper, par obligation, c’est peut-être pour ça que j’ai tant de jus aujourd’hui. »

Classements : 1. Nicolas Coste (AC Châtelleraudaise), 51’53’’, 2. Chaudoy (UC Cholet) à 2’54’’, 3. Brière (US Saint-Pierre), 4. Guidard (VS Chambray) à 1 tour, 5. Fosse (Crossroad Tours), 6. Masset (VC Lignières), 7. Huguet (CRAC Touraine), 8. Guyon (UV Poitiers), 9. Delaire (Crossroad Tours), 10. David (PL Paul-Bert), 11. Sagot (UC Vendôme) à 2 tours, 12. Marquet (Cycle Poitevin), 13. Michel (UC Joué). Juniors : 1. Simon Millon (VS Neuillé), 40’38’’, 2. Tireau (UV Descartes), 3. Lecomte (VC Contres), 4. Marmion (AAJ Blois). Cadets : 1. Jules Dessay (VC Contres), 31’03’’, 2. Benoît (AAJ Blois) à 58’’, 3. Fouquet (AS Montlouis) à 1’31’’, 4. Beneteau (US Saint-Pierre) à 2’19’’, 5. Guillon (Naintré) à 2’54’’, 6. Tranchant (Naintré), 7. Radle (VC Contres), 8. Haudry (US Saint-Pierre), 9. Bertrand (AS Fondettes), 10. Stéphanie Alphonse (US Saint-Pierre), 1e dame… 12. Léa Fouquet (AS Montlouis), 2e dame. Pass’cyclismes : 1. Quentin Léonard (UC Felletin), 41’36’’, 2. Lelu (AAJ Blois) à 34’’, 3. Hebert (NL) à 1’03’’, 4. Vanlitsenburgh (SC Sainte-Maure) à 1’10’’, 5. Lorgeron (VS Romorantin), 6. Benoît (AAJ Blois), 7. Boudevin (AS Fondettes VTT) à 2’12’’, 8. Lhuillier (SV Loches). ​​​​​​​

Joel BOULAY - Dimanche 15 octobre 2017 - Cyclo-cross - Sainte-Maure (37) - Nicolas COSTE (AC Châtellerault) vainqueur devant Romain CHAUDOY (Cholet) et Rémi BRIERE (US Saint-Pierre des Corps)