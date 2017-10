Loïc Herbreteau a encore atteint des sommets ce week-end. Après sa victoire à Availles-Limouzine samedi, le coureur a récidivé sur le parcours de Chauvigny. © (Photos cor., Marie-Line Broage)

Pari réussi pour l’US Chauvigny Loïc Herbreteau a remporté cette première édition après une belle bataille initiale avec Alexandre Delétang. Il signe sa deuxième victoire en deux jours.