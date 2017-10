Paris-Connerré - Elite Nationale - dimanche 1er octobre - victoire de Romain Bacon (CC Nogent-sur-Oise)

Romain Bacon (CC Nogent-sur-Oise) a remporté ce dimanche en solitaire la 47ème édition de la classique Paris-Connerré (Elite Nationale) organisée par le CC Connerréen et le CSM Puteaux. Les Ligériens Erwan Brenterch (Laval Cyclisme 53) et Simon Sellier (Vendée U PDL) complètent le podium. Sonny Bridier (Creuse Oxygène) est 5ème et 1er 2ème catégorie. Théo Nonnez (Parisis AC 95) est 15ème et 1er junior, Sébastien Chevau (Sablé Sarthe Cyclisme) est 43ème et 1er Sarthois.