Photos de la coupe du monde de cyclo cross à Coxyde (Belgique) - Ce dimanche 22 Octobre 2017 , en Belgique à Coxyde , c’était la première manche de la coupe du monde de cyclo cross . Sur le circuit traditionnel dans le sable , ils étaient des milliers de spectateurs à avoir fait le déplacement pour assister à un spectacle au plus près des coureurs. Pour la nouvelle […]

Vimpère s'est senti un peu seul à Désertines - On attendait Quentin Navarro et on a vu Théo Vimpère, vainqueur du cyclo-cross de Désertines, dimanche après-midi. Le second a profité d’une crevaison de son rival en début de course.Un : Théo Vimpère (Pro Immo). Deux : Quentin Navarro (VC Toucy) - Classements + photos + Issoire : Orlhac s'en va, Beauchaud revient - (Flo.Verne - PhotographieCyclisme - Sports Auvergne)