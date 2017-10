Premier cas de dopage mécanique en France - Pour la première fois en France, et à l’occasion d’une course amateur disputée en Dordogne, à Saint-Michel-de-Double, un homme de 43 ans a été convaincu de dopage mécanique. Le tricheur été amené par la gendarmerie et a reconnu les faits. Le moteur et le contacteur étaient cachés dans le bidon ! -

(TodayCycling)