Paris Tours 2017 - Matteo Trentin offre un 52e succès à QuickStep - Matteo Trentin, qui évoluera à partir du 1er janvier prochain sous le maillot de l'équipe Orica-Scott a remporté dimanche Paris-Tours et a offert en guise d'adieu un 52e succès de l'année à son équipe QuickStep et à son manager Patrick Lefevere. Le coureur Italien a remporté comme en 2015 la Classique des feuilles mortes tandis que son coéquipier Colombien, Fernando Gaviria, vainqueur sortant, a chuté dans les 20 derniers kilomètres et n'a pu défendre ses chances. + Jasper Philipsen (BMC Development Team) a remporté au sprint massif, ce dimanche, la 75e édition de Paris-Tours Espoirs (1.2U dont photos de Morgane Bezannier Photos - Classements et photos