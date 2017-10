Cyclo-cross Michel Laurent à Bourbon-Lancy (71) - En pupilles, victoire de REMI DUPRE FAURE (AC Cusset) - En benjamins, belle victoire de MATHEO BAUDOT (Paray Cyclisme) - en minimes, nette domination du local ALEXANDRE MARTINS (EC Bourbon-Lancy) - en cadets, nette victoire de LENNY MARTINEZ (CCVV) - Enfin, dans l'épreuve reine, celle des juniors seniors, superbe bagarre entre les MARTINEZ, DUJARDIN, GEFFROY et consort ! L'expérience de MIGUEL MARTINEZ (Montrichard cyclisme 41) fit merveille ! Après un long mano à mano avec son frère YANNICK, BRICE DUJARDIN (UC Felletin) et FLORIAN DUJARDIN (Creuse oxigène), il se dégagea en puissance et l'emporta avec 1 mn 12 s sur son frère YANNICK, et 1 mn 28 s sur FLORIAN DUJARDIN (Creuse oxygène) - Classements + photos - (Daniel MORLEVAT)