Samedi 25 Novembre 2017  : cyclo cross de Vauclaire (24) - Samedi 25 Novembre 2017 Cyclo cross organisé par l’UC Montpon Vallée de l’Isle A Vauclaire prés de Montpon Ménestérol (24) L’épreuve sera manche du Trophée d’Aquitaine FFC , barème 1. Ce sera une épreuve nouvelle créée par Anick Demortier sur le site du centre hospitalier de Vauclaire . Renseignements , contact : Anick Demortier 06 […]

Cyclo-cross - Challenge départemental à Avallon (89) avec le PAC - La première manche du challenge départemental de cyclo-cross a eu lieu hier aux Chaumes, à Avallon. 67 coureurs y ont participé, des poussins aux masters. En seniors - Valentin Remondet (ASPTT Dijon) devant Romain Bois (ASPTT Troyes) à 15" et Loic Forestier (VS Nivernais Morvan) à 1' 30 - le 4 ème étant Maxime Geoffroy (VS Nivernais Morvan) MT + classements et photos - (Patrick BONNOT - L'Yonne Républicaine - Léa Decourtet)