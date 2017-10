Superprestige Diegem — Kaptheijns et Van der Poel en solitaire - Maud Kaptheijns (Crelan-Charles) et Mathieu Van der Poel (Beobank-Corendon) ont remporté en solitaire la première manche du Superprestige, à Diegem.  

Millançay (41) - Cyclo-cross - Ludovic Renard (VS Chartrain), déjà impressionnant - Premier cyclo-cross de la saison et première victoire de Ludovic Renard. Le Tourangeau du VS Chartres était au-dessus du lot, samedi à Millançay. le second est Vincent Limoges Limoges (VS Chartres) et le 3 ème Alexandre Delétang (La Rochefoucauld - Enjuniors c'est Rémy. Demay (Montrichard Cyclisme 41)- (Michel COLIN - Cyclocross Loir-Et-Cher : toutes les infos sur le cyclocross dans le 41)