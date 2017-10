Samedi, entre Bergame et Côme, ils seront quelque 199 coureurs à parcourir les 247 kilomètres de course et tenter de succéder au Colombien Esteban Chaves (absent – victime d’une lourde chute sur le Tour d’Emilie) au palmarès du Tour de Lombardie, dernière épreuve WorldTour de la saison. Comme un bon nombre d’autres coureurs, Thibaut Pinot disputera sa dernière course de la saison cycliste 2017

111e édition du Tour de Lombardie – les favoris

Ils seront nombreux à tenter de remporter la 111e édition du Tour de Lombardie – Il Lombardia. Et pourtant parmi les noms les plus cités du côté de Côme ils ne sont véritablement que trois à être continuellement évoqués à commencer par le nom de Julian Alaphilippe, qui revient sans cesse, lui qui a animé le final du championnat du monde de cyclisme sur route 2017 échouant de peu et permettant à Peter Sagan d’endosser pour la troisième fois consécutive le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Vincenzo Nibali, récent 2e et 3e des Trois Vallées Varésines et du Tour d’Emilie peut tout à fait prétendre à un second succès sur la course après le premier remporté en 2015. Le Colombien Rigoberto Uran vient quant à lui de remporter Milan-Turin et profite d’une excellente forme en cette fin de saison.

Les coureurs engagés du Tour de Lombardie 2017

ORICA-SCOTT

1 – YATES Adam

2 – HAIG Jack

3 – HOWSON Damien

4 – JUUL-JENSEN Christopher

5 – KEUKELEIRE Jens

6 – KREUZIGER Roman

7 – ALBASINI Michael

8 – VERONA Carlos

AG2R LA MONDIALE

11 – POZZOVIVO Domenico

12 – BAKELANTS Jan

13 – BIDARD François

14 – CHÉREL Mickaël

15 – FRANK Mathias

16 – GENIEZ Alexandre

17 – LATOUR Pierre

18 – VUILLERMOZ Alexis

ANDRONI-SIDERMEC

21 – BERNAL Egan Arley

22 – BALLERINI Davide

23 – CATTANEO Mattia

24 – FRAPPORTI Marco

25 – GAVAZZI Francesco

26 – MASNADA Fausto

27 – TORRES Rodolfo Andres

28 – VENDRAME Andrea

ASTANA

31 – ARU Fabio

32 – BILBAO Pello

33 – CATALDO Dario

34 – CHERNETCKII Sergei

35 – FUGLSANG Jakob

36 – GRIVKO Andrei

37 – SANCHEZ Luis Leon

38 – ZEITS Andrey

BAHRAIN-MEDIRA

41 – NIBALI Vincenzo

42 – BRAJKOVIC Janez

43 – GASPAROTTO Enrico

44 – NIBALI Antonio

45 – NOVAK Domen

46 – PELLIZOTTI Franco

47 – PIBERNIK Luka

48 – VISCONTI Giovanni

BARDIANI – CSF

51 – ANDREETTA Simone

52 – BARBIN Enrico

53 – CICCONE Giulio

54 – ROTA Lorenzo

55 – STERBINI Simone

56 – TONELLI Alessandro

57 – VELASCO Simone

58 – ZARDINI Edoardo

BMC RACING TEAM

61 – CARUSO Damiano

62 – DE MARCHI Alessandro

63 – ELMIGER Martin

64 – HERMANS Ben

65 – MOINARD Amaël

66 – ROCHE Nicolas

67 – SCHAR Michael

68 – SENNI Manuel

BORA – HANSGROHE

71 – MAJKA Rafał

72 – BARTA Jan

73 – BUCHMANN Emanuel

74 – KONRAD Patrick

75 – HERKLOTZ Silvio

76 – MENDES José

77 – MÜHLBERGER Gregor

78 – POLJANSKI Pawel

CANNONDALE-DRAPAC

81 – URAN Rigoberto

82 – CANTY Brendan

83 – CARTHY Hugh

84 – BETTIOL Alberto

85 – VANMARCKE Sep

86 – FORMOLO Davide

87 – SLAGTER Tom-Jelte

88 – VILLELLA Davide

COFIDIS

91 – BAGOT Yoann

92 – BONNAFOND Guillaume

93 – EDET Nicolas

94 – LE TURNIER Matthias

95 – MATÉ Luis Ángel

96 – PEREZ Anthony

97 – ROSSETTO Stephane

98 – SIMON Julien

DIRECT ENERGIE

101 – CALMEJANE Lilian

102 – GRELLIER Fabien

103 – HIVERT Jonathan

104 – JEANDESBOZ Fabrice

105 – NAULEAU Bryan

106 – OURSELIN Paul

107 – QUEMENEUR Perrig

108 – SICARD Romain

FDJ

111 – PINOT Thibaut

112 – GAUDU David

113 – LADAGNOUS Matthieu

114 – MAISON Jérémy

115 – MOLARD Rudy

116 – MORABITO Steve

117 – ROUX Anthony

118 – ROY Jérémy

GAZPROM – RUSVELO

121 – FIRSANOV Sergey

122 – ARSLANOV Ildar

123 – BOEV Igor

124 – BRUTT Pavel

125 – KOZONCHUK Dmitry

126 – LAGUTIN Sergey

127 – NYCH Artem

128 – ROVNY Ivan

LOTTO SOUDAL

131 – WELLENS Tim

132 – ARMÉE Sander

133 – BENOOT Tiesj

134 – DE GENDT Thomas

135 – GALLOPIN Tony

136 – MARCZYNSKI Tomasz

137 – MONFORT Maxime

138 – VANENDERT Jelle

MOVISTAR

141 – QUINTANA Dayer

142 – ANACONA Winner

143 – BICO Nuno

144 – CARRETERO Héctor

145 – DE LA PARTE Víctor

146 – HERRADA Jesús

147 – QUINTANA Nairo

148 – SOLER Marc

NIPPO – VINI FANTINI

151 – CUNEGO Damiano

152 – DE NEGRI Pier Paolo

153 – BISOLTI Alessandro

154 – FILOSI Iuri

155 – BAGIOLI Nicola

156 – BERLATO Giacomo

157 – SANTAROMITA Ivan

158 – KOBAYASHI Marino

QUICKSTEP – FLOORS

161 – ALAPHILIPPE Julian

162 – BRAMBILLA Gianluca

163 – DE PLUS Laurens

164 – DEVENYNS Dries

165 – GILBERT Philippe

166 – JUNGELS Bob

167 – MARTIN Daniel

168 – SERRY Pieter

DIMENSION DATA

171 – CUMMINGS Stephen

172 – BERHANE Natnael

173 – DEBESAY Mekseb

174 – FRAILE Omar

175 – JANSE VAN RENSBURG Jacques

176 – KING Benjamin

177 – MORTON Lachlan

178 – PAUWELS Serge

KATUSHA-ALPECIN

181 – BELKOV Maxim

182 – GONÇALVES José

183 – KISERLOVSKI Robert

184 – LAMMERTINK Maurits

185 – LOSADA Alberto

186 – RESTREPO Jhonatan

187 – TAARAMÄE Rein

188 – VICIOSO Ángel

LOTTONL-JUMBO

191 – KRUIJSWIJK Steven

192 – BATTAGLIN Enrico

193 – BOUWMAN Koen

194 – CLEMENT Stef

195 – OLIVIER Daan

196 – ROGLIC Primoz

197 – DE TIER Floris

198 – TOLHOEK Antwan

TEAM SKY

201 – KWIATKOWSKI Michal

202 – HENAO Sergio Luis

203 – LANDA Mikel

204 – MOSCON Gianni

205 – NIEVE Mikel

206 – POELS Wout

207 – PUCCIO Salvatore

208 – ROSA Diego

TEAM SUNWEB

211 – TEN DAM Laurens

212 – BARGUIL Warren

213 – GESCHKE Simon

214 – HAMILTON Chris

215 – HOFSTEDE Lennard

216 – KELDERMAN Wilco

217 – OOMEN Sam

218 – MATTHEWS Michael

TREK – SEGAFREDO

221 – BERNARD Julien

222 – DE KORT Koen

223 – DIDIER Laurent

224 – MOLLEMA Bauke

225 – PANTANO Jarlinson

226 – RAST Gregory

227 – REIJNEN Kiel

228 – STETINA Peter

UAE TEAM EMIRATES

231 – ULISSI Diego

232 – ATAPUMA John Darwin

233 – CONTI Valerio

234 – DURASEK Kristijan

235 – COSTA Rui

236 – PETILLI Simone

237 – POLANC Jan

238 – RAVASI Edward

WILIER-TRIESTINA – SELLE ITALIA

241 – CECCHIN Alberto

243 – FLOREZ Miguel Eduardo

244 – GODOY Yonder

245 – KOSHEVOY Ilia

246 – MARTINEZ Daniel Felipe

247 – RODRÍGUEZ Cristian

248 – TURRIN Alex

