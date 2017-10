Véléthon 2017 - 10 ans ça se fête !   Pour la 10ème édition du Véléthon à Courville, cette année en plus de la Randonnée Route proposée le dimanche 03 décembre matin, il sera organisé une Randonnée VTT Nocturne, la veille, le samedi 02 décembre en soirée ! - (  Cédric DESTOUCHES Responsable Service Enfance Jeunesse Communauté de Communes Entre Beauce et Perche)

10 ans ça se fête !

Pour la 10ème édition du Véléthon à Courville, cette année en plus de la Randonnée Route proposée le dimanche 03 décembre matin, il sera organisé une Randonnée VTT Nocturne, la veille, le samedi 02 décembre en soirée !

Rando VTT : Samedi 02 Décembre 2017, départ à 20h, inscription 5€ à partir de 19h au Gymnase Klein à Courville / 2 boucles balisées : Découverte = 15 kms + Intermédiaire = 17 kms.

Rando ROUTE : Dimanche 03 Décembre 2017, départ à 9h30, inscription 4€ à partir de 9h au Gymnase Klein à Courville / 2 circuits balisés : Pro = 70 kms / Randonnée = 45 kms.

2 fois plus de vélo en 2017 pour la bonne cause puisque l’intégralité des recettes sera reversée au profit du Téléthon, en 2016, nous avions atteint un record de participations avec plus de 120 cyclistes au départ, en espérant être encore plus nombreux cette année sur les 2 jours !

Merci de diffuser le plus largement l’information autour de vous…

Sportivement

