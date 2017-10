Les photos de Marie Christine CHARTRAIN - Paris - Gien - Bourges -Du vent, mais une météo clémente pour cette édition 2017. Une échappée de quatre hommes : Emils Liepins (Delko Marseille), Anthony Delaplace (Fortuneo Oscaro), Dries de Bondt (Verandas Willems) et Pierre Gouault (Auber 93), puis de trois, Emils Liepins ayant mal digéré la montée du Graveron. Les trois fuyards repris à 5 km de l'arrivée et un sprint massif remporté par Rudy Barbier (AG2R) devant le local Marc Sarreau (FDJ), qu'on aurait bien aimé voir sur la plus haute marche (mais c'est déjà très bien, bravo Marc) et Jérémy Lecrocq (Roubaix Lille Métropole). Plusieurs champions du monde au départ, les pistards Benjamin Thomas et Morgan Kneisky et le récent champion du monde Espoirs sur Route, Benoit Cosnefroy. - (Marie Christine CHARTRAIN)