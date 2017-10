Présentation Tour de Guangxi (UCI WorldTour) - La première édition du Tour de Guangxi en UCI WorldTour aura lieu du 19 au 24 octobre. Les favoris, le parcours... c'est par ici. La dernière course UCI WorldTour se déroulera du jeudi 19 au mardi 24 octobre en Chine, à l’occasion du Tour of Guangxi. Ce sera la première édition de cette compétition en tant que UCI WorldTour et la seconde course WorldTour en Chine, après le Tour of Beijing de 2011 à 2014. En 2018, le Tour of Guangxi féminin intégrera le calendrier Women’s WorldTour, une façon de développer le cyclisme en Chine - (Maëlle Grossetête - Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)