Vidéo: Bagnères-de-Luchon - St Lary Soulan/ Col de Portet - La 17ème étape du Tour est tracée entre Bagnères-de-Luchon et Saint Lary Soulan. Elle s'annonce passionnante avec trois cols en 65 kilomètre

Que sont-ils devenus : Jean-Claude Bagot - " Etre directeur sportif, c'est vraiment le rêve que j'aurais eu " - Quand es-tu passé professionnel et quand as-tu arrêté ta carrière ? Alors, je suis passé pro en 1983 chez Saint-Étienne Pélussin et j'ai terminé chez Festina en 1994 après plus de 10 ans de carrière. J'ai participé à 9 Tour de France, à 5 Vuelta et à 3 Giro. Mes meilleures places ont été 9ème à la Vuelta, 19ème du Tour, 20ème du Giro. J'ai eu une victoire sur le Tour d'Italie en 1987 lors de la 6ème étape mais pas sur le Tour de France car j'ai fini 2ème sur une étape. J'ai également eu des victoires sur le Tour Méditerranéen, sur Paris-Nice, sur le Tour de Catalogue... donc une dizaine de victoires au total....