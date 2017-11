Alexandre Le Roux et Florian Roy, 2ème et 3em du Cyclo cross de Marseille

Mercredi 1er Novembre 2017 Cyclo cross de Marseille Plage du Prado, épreuve juniors Organisation : AC Marseille Est Alexandre Le Roux et Florian Roy terminent 2ème et 3em du Cyclo cross de Marseille plage du Prado, derrière Mathis Azzaro (Passion VTT Venelles Junior ,médaillé de bronze au dernier championnat du monde de relais VTT à […]

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)