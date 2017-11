COUPE DU MONDE

LA FRANCE EST 2ème 󾓧

La 1ère manche de la Coupe du Monde sur Piste se dispute actuellement à Pruszkov, en Pologne.

L'Équipe de France de Vitesse, composée de Quentin LAFARGUE (Girondins de Bordeaux), Benjamin EDELIN (US Créteil), Melveen LANDERNEAU (Team 94), Sébastien VIGIER (US Créteil) s'est classée 2ème, derrière les Pays-Bas, et devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Quentin, notre bordelais revêtu de son maillot étoilé de Champion d'Europe, et ses camarades, Benjamin, Melveen et Sébastien, sont montés une nouvelle fois sur un podium mondial ...

Ce sont des géants !

(Crédits photos : UEC Union Eurpéenne de Cyclisme)





Girondins de Bordeaux Cyclisme